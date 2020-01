“Urge que autoridades actúen para erradicar de raíz explotación laboral infantil en el destino”: Canacintra Los Cabos

En México no debe de existir ya la explotación infantil y mucho menos en un destino turístico como es Los Cabos, señala Ricardo Davis Smith

San José del Cabo.- Es urgente que las autoridades en especial las municipales tomen cartas en el asunto y con ello erradicar la explotación, infantil aseveró Ricardo Davis Smith, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Los Cabos, quien se unió a las diversas voces de los sectores de la sociedad para que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno tomen cartas en el asunto e intervengan con diversos operativos y con ello erradicar, dijo, la explotación laboral infantil, misma que se llega a observar en zonas muy icónicas de la delegación de Cabo San Lucas tal como El Médano, la Marina y el centro.

“En México no debe de existir ya la explotación infantil y mucho menos en un destino turístico como es Los Cabos, pues en la zona de Cabo San Lucas anteriormente ya se habían implementado operativos para erradicar dicha problemática y no habíamos vuelto a ver niños trabajando en esta zona de La Marina, El Médano o el centro, ya que es de suma importancia que las autoridades en especial las municipales, que son las de primera línea, actúen conforme a la ley y eliminen de raíz la explotación infantil que a todas luces se ve y se da cuenta uno que son gente migrante que viene de fuera aprovechando el destino para explotar laboralmente a los menores de edad”.

Destacó que es de suma importancia que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que aseveró los niños no deben trabajar.

“Para empezar, los niños no deben de trabajar en ninguna parte del mundo, ya que están en etapa de aprendizaje y deben de hacer deporte, cultivarse en la escuela, en la cultura, y desarrollarse y prepararse para que cuando ya tengan la edad suficiente y puedan trabajar lo hagan, yo estoy de acuerdo que tengan actividades dentro del hogar, ya que considero que deben ser básicas para una formación, pero no se debe hacer un negocio con los niños para poder sobrevivir y con ello sacar dinero para comer o sostener un hogar, ya que es un trabajo que a ellos todavía no les corresponde”.

Finalizó haciendo un llamado a las autoridades, solicitando que actúen de acuerdo a la Ley de manera inmediata para con ello erradicar la explotación laboral infantil.