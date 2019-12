Urge que BCS cuente con infraestructura necesaria en suministro de energía eléctrica: Coparmex

Hernando Vidales, delegado de la Confederación Patronal en Los Cabos, dijo que es positivo que la CFE esté proyectando inversión en la entidad para que ya no haya más problemas de apagones que tanto afectaron al municipio de Los Cabos en el verano

San José del Cabo.- El delegado de la Coparmex en Los Cabos, Hernando Vidales, se pronunció a favor de que se lleven a cabo en el estado las obras de construcción de una central eléctrica para el Sistema Eléctrico, puesto que ya se padeció en el verano los problemas de apagones, porque aumenta la demanda en el consumo y no se tiene la suficiente infraestructura.

En entrevista para CPS Noticias, el Delegado de la Coparmex indicó que se necesitan realizar obras de infraestructura; lo importante aquí es respetar el medio ambiente, por lo que estas obras deben estar basadas en estudios, debe haber una instancia que vigile y garantice que sea un proyecto sustentable.

Es decir abundó, se debe de buscar la manera de que la generación de energía no sea con fósiles, sino que sea energía verde; sin embargo, consideró atinado que la CFE esté pensando en obras de esta naturaleza que ya requiere el estado de Baja California Sur.

Dijo que seguramente este proyecto deberá cumplir con todos los permisos ante la Semarnat y la normatividad, que sea en un lugar estratégico que no afecte y no genere contaminación.

Subrayó que nuestro estado ya requiere con urgencia que la Comisión Federal de Electricidad amplié su infraestructura, de lo contrario si no hay inversión, Los Cabos se verá nuevamente con el problema el próximo año de las interrupciones del fluido eléctrico, al estar ya saturadas las instalaciones ante el explosivo crecimiento poblacional que registra este municipio.“Ya se ha mencionado el problema que generó esos apagones que se dieron por insuficiencia en el suministro de energía que viene de la producción; el estado sigue en desarrollo, y en conjunto con el desarrollo debe existir toda la infraestructura necesaria, todos los servicios y uno de ellos, el principal es el tema de energía eléctrica, por eso sí a la obra pero cumpliendo con la normatividad”, concluyó.