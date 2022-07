Urge que en Los Cabos se retome la vacunación básica

María de Los Ángeles Beltrán, líder médica de vacunas Pfizer México, en exclusiva para CPS Noticias, urgió a que se retome la aplicación del esquema de vacunación básica en niños, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF poco más de 23 millones no han recibido sus vacunas, lo que puede originar que enfermedades que se tenían en completo control vuelvan a surgir.

María de Los Ángeles Beltrán menciona que está más que comprobado que un brote en cualquier parte del mundo es una amenaza para todo el mundo, de ahí la necesidad de que los padres retomen el esquema de vacunación pues está probado que son la mejor herramienta para cuidar la salud y el bienestar en todo el mundo.

“Actualmente sabemos que la inmunización evitan de 2 a 3 millones de muertes a nivel global, pero que ha sucedido actualmente, que hoy en día, por este tema de la pandemia, del confinamiento esto se perdió, desafortunadamente ya no acudimos, o no llevamos los papás a vacunar a nuestros pequeñitos, los adultos ya no nos vacunamos, y que ha pasado, que bueno se han perdido muchas oportunidades de vacunación, hoy sabemos que hay muchos niños que no tienen ni siquiera una dosis de cualquier vacuna”, resaltó.