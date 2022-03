Urgen leyes que regulen el transporte en BCS

Las recientes manifestaciones por los socios conductores de la plataforma digital Uber, ha comenzado a generar molestia en los sectores económicos del destino. Desde la llegada de la aplicación al municipio, los transportistas, gobiernos y sobre todo Uber, se han enfrascado en un conflicto constante que ha comenzado afectar la imagen de Los Cabos.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), calificó en voz del sector empresarial como desafortunadas las acciones que están realizando los transportistas de Uber para hacer valer sus derechos. Enfatizó que la carretera Transpeninsular ya no debe utilizarse como un motín de presión hacia las autoridades, y con ello cumplir el objetivo de ser escuchados.

“La posición del Consejo no ha variado desde el primer día que hubo hace años un bloqueo similar a este por un grupo de transportistas, la posición es la misma. Es una posición de rechazo a estas medidas de índole de presión política que hacen algunos grupos para manifestar su inconformidad; sean justas o sean injustas. Más allá de que son justas o son injustas las posturas, no es el punto en este momento; no puede tomarse la cuatro carriles al aeropuerto como una forma de presionar a las autoridades“.