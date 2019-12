Urgente conocer ley de movilidad aprobada por diputados: abogada

Señala que lo más seguro es que no contempla la modificación del Reglamento Estatal del Transporte. Asimismo consideró que se excluyó totalmente la regulación de las plataformas digitales, las cuales se encuentran cubriendo una necesidad muy sentida de la población

San José del Cabo.- Mónica Espinoza Castelán, abogada e integrante del Grupo Madrugadores de Los Cabos señaló que la Ley de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad para Baja California Sur que aprobaron los diputados locales en sesión extraordinaria el pasado 5 de diciembre no tiene nada que ver con las plataformas digitales, destacando que dicha Ley está muy acotada en movilidad, yendo en otro sentido mucho más restringido el aspecto de la movilidad, como se viene manejando en dicha ley ya aprobada por mayoría.

“Habrá que revisar la ley si es que el Gobernador ya se ha pronunciado en que la va a vetar y revisar, pero yo considero que más bien sí es una ley que toca aspectos de la movilidad qué son importantes, porque no nada más la movilidad tiene que ver con el transporte ni las formas de transportarse, es una parte nada más, pero creo que también esta ley se está quedando corta en materia de movilidad hasta cierto sentido pero habrá que revisarla, por lo que habrá que revisar qué fue lo que aprobaron exactamente y lo más probable es que esté faltando una regulación en torno a lo que es en sí, el reglamento del Transporte estatal, porque dicha ley del Transporte del estado seguirá vigente, bajo esta Ley aprobada recientemente no lo modifica”.

Espinoza Castelán reconoció el paso que se da, al considerar como un derecho humano la movilidad, lo cual su propio reconocimiento es de suma importancia indicó, sin embargo él no crearía una reglamentación integral dando prioridad a lo que es la movilidad con una ley de transporte estatal o en su caso para cada municipio destacó, no limita las esferas de atribución o de acción de los que hoy día son actores en la movilidad, dejando a la ciudadanía en el mismo nivel de incertidumbre.

“Al no tener una regulación clara vamos a seguir teniendo algunas problemáticas, como la confrontación de los operadores de las plataformas digitales con autoridades municipales del Transporte así como taxistas, de hecho queda una situación ríspida salvaguardando los derechos tanto de los que prestan como reciben un servicio de transporte, porque los taxistas están tomando represalias en contra de la gente de Uber y también recordemos que la movilidad si bien es cierto tiene que ver con transporte también con infraestructura urbana, las vialidades y nos hace falta ahora esa reglamentación clara en cuanto al tipo de transporte así como sus usos, sin eso quedamos exactamente igual, dejando a la gente de árbitro y que decida qué quiere, cómo quiere y que se defienda quien pueda”.

Reiteró que es de suma importancia primero aclarar qué fue lo que se aprobó en esta Ley de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad.

“Con base al estudio de ver cuál es el contenido de esta Ley, saber si es justo lo que se requiere o requerimos que se haga una nueva reglamentación o regulación en torno a lo que es el transporte en general, ya que en el rubro del transporte se deben de reglamentar los horarios de los transportistas, por ejemplo los de carga; que se les esclarezca en dónde pueden o no entrar, ya que tenemos el claro ejemplo del centro de San José del Cabo, donde hubo una remodelación y quedó hermoso, pero lamentablemente los proveedores que van a dejar sus productos al área del centro tienen camiones muy grandes, no tienen en dónde estacionarse por lo que comenzaron a subirse a las banquetas y ya comenzaron a destrozarlas, por lo que no existe un horario en donde puedan entrar los proveedores, ni qué tipo de vehículos puedan accesar a estas zonas que verdaderamente son pequeñas, hemos visto también limosinas que tratan de entrar al centro a dejar gente pero se quedan atoradas a la mitad, no es posible la anarquía al no haber un reglamento a una ley que establezca los tipos de servicio que se puedan prestar y él cómo, así como horarios”.

Señaló que si bien es cierto las plataformas digitales no están reguladas hasta el día de hoy y con todas las situaciones que se han visto cuando son utilizadas en lugares, como hoteles o el aeropuerto, sí han ocasionado problemas; pero también reconoció que por otro lado estas plataformas digitales han dado muy buen uso a la comunidad y que no son atendidas por los taxistas.

“Un taxista prefiere no darte el servicio aunque tú le pagues $300 pesos para que te lleve a tal lugar, el taxista prefiere no dejar su turno por sólo esos $300 pesos, pudiendo esperarse a que llegue un turista y seguramente cobrar mucho mejor, y estas son muchas de las inconsistencias que tenemos, pues muchas veces prefieren nada más a los turistas porque ellos pagan más porque tienen trayectos más largos y la comunidad que tenemos aquí estamos sin un servicio adecuado, hoy Uber ha venido a darle ese servicio a la gente que tenemos acá, por lo que yo creo que sí se puede convivir con la práctica y el uso que ya hemos tenido”.