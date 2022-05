Urgente la creación del Instituto de la Vivienda y el Suelo en Los Cabos

Ante la enorme carencia de reversa territorial que se vive en Los Cabos, Vincent Ferrero, vocal de FIABCI México señaló que urge la creación del Instituto de la Vivienda y el Suelo de lo contrario los desarrolladores no le apostarán a la creación de vivienda de interés social puesto que actualmente la tierra es muy cara.

Vincent Ferrero destacó que la tenencia de la tierra es un tema muy sensible para el municipio de Los Cabos pues hay poca tierra y mucha demanda por ende necesidad, y la poca tierra que hay es extremadamente cara o bien, esta pertenece en su mayoría a los ejidos.

Así mismo expresó que el gobierno municipal tiene que asociarse en la compraventa de la reserva territorial para desarrollar en conjunto con los desarrolladores inmobiliarios proyectos que permitan desde ayudar hasta resolver la difícil situación de la tierra.

“Si la tierra es muy cara el desarrollador inmobiliario de casas de interés social no le entra por que no es negocio para él, ni tampoco para el comprador, porque las casas de interés social, si el terrero es caro, la casa vale más y la gente no la puede comprar”, comentó.