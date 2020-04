Urgente sesione Cabildo cabeño para sumar esfuerzos en esta etapa de contingencia: regidor Héctor Torres

San José del Cabo.- El regidor de Morena Héctor Torres, hizo un llamado a los integrantes del Cabildo a que busquen la forma de sesionar o sostener reuniones de trabajo, toda vez que en esta etapa de emergencia es necesario llegar a acuerdos para el apoyo a la comunidad, porque en la actualidad, cada uno de los integrantes de la comuna cabeña está realizando su esfuerzo en lo particular, pero se requieren acciones decisivas que tome la comuna cabeña.

En entrevista, el edil morenista indicó que tres regidores, Irene Román, Berenice Serrato y el propio Torres, solicitaron una sesión extraordinaria hace ya varias semanas, pero no tuvieron el eco de la mayoría edilicia, ya pasó abril y el Cabildo no sesionó y ya viene mayo y no se prevé para cuando se reúnan, pueden realizar una sesión de Cabildo virtual o buscar otros esquemas pero retomar las sesiones edilicias

“Es importante que el Cabildo se reúna, para eso tenemos los mecanismos, por ejemplo tenemos las sesiones extraordinarias en caso de emergencia de todo tipo, entonces el llamado se ha hecho, no ha habido eco, yo creo que probablemente por la situación en la que estamos, aunque yo he sugerido medidas como las llamadas virtuales, ya con un poco de apoyo técnico las podemos llevar a cabo, yo entendería que con esta situación algunos compañeros ediles no pueden o no quieren.

Abundó que mientras los ediles no se pongan de acuerdo, él va a seguir apoyando a la comunidad desde lo propio.

“No vamos a dejar de trabajar, si el Cabildo no quiere trabajar en conjunto yo lo siento mucho, pero yo si me la creo que soy un servidor público en este caso de elección popular, si yo llego a comunicarle a los ciudadanos, más bien estoy para servirle a ellos y comunico lo que puedo y les pido el apoyo para seguir adelante, hay que ver nuevas formas, si el Cabildo no puede, hay que ver nuevas formas, reunirnos virtualmente y tocar los temas torales”.

Subrayó que hace 35 días solicitaron sesión extraordinaria y no procedió, desde ese tiempo a la fecha se tiene pendiente esa sesión, luego pasó la ordinaria de abril y ya está por iniciar mayo que sería otro mes sin sesionar.