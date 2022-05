Dejar de utilizar cubrebocas será decisión de cada hotel

La noticias sobre eliminar de forma obligatoria el uso del cubrebocas, dejó satisfechos a los empresarios del sector hotelero, quienes comentaron que esto es parte de la nueva normalidad y debe apegarse a la operación de los diferentes desarrollos turísticos.

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, resaltó que el uso del cubrebocas ya no era tan frecuente en los visitantes extranjeros, quienes argumentaban que la Unión Americana ya no era obligatorio utilizarlo. Cabe resaltar que las condiciones naturales con las que cuenta el destino, da posibilidad que los ciudadanos y turistas puedan optar por no utilizar la mascarilla, debido a que la gran mayoría de los espacios de Los Cabos son al aire libre; disminuyendo el riesgo de contagio.

“Todo esto se va a pegando a la nueva normalidad con la que estamos viviendo y viene a formar parte de la operación de los hoteles. La verdad que muchos huéspedes ya tenían los comentarios de que su lugar de origen, los cuales son en su mayoría de Estados Unidos, dónde el uso del cubrebocas es opcional, por este motivo teníamos el comentario recurrente, y nosotros como destino que ofrece sol y playa, era algo que seguía en la lista.”

El eliminar el cubrebocas, no provocará que los hoteleros disminuyen sus protocolos de bioseguridad, la Asociación de Hoteles de Los Cabos resaltó que seguirán pendientes de fomentar la sana distancia, evitar aglomeraciones en sus centros de consumo; sobre todo incentivar el uso del cubrebocas en espacios cerrados, dónde todavía debe ser utilizado de manera obligatoria de acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California Sur.

“Este uso del cubrebocas es opcional en las zonas abiertas, pues viene a beneficiar obviamente el goce de los espacios abiertos. Pero es importante recordar que debemos seguir los distintos protocolos; sobre todo fomentar la sana distancia, En lugares cerrados si utilizar el cubrebocas.”

Referente si los colaboradores del sector, continuarán implementando el uso del cubrebocas en espacios abiertos, Lilzi Orcí, explicó que eso es decisión de cada desarrollo turístico. Pero es consciente que en puestos operativos dónde no se tiene contacto directo con el cliente, se buscará que se elimine el uso del cubrebocas.

“Yo pienso que va ser criterio de los hoteles, hay algunos que son de puestos operativos que son alberqueros, jardinería, que no tienen contacto directo con la gente, y que el uso del cubrebocas con el clima de verano que tenemos en Los Cabos lo complica un poquito. Eso va a ser a criterio de los hoteles.”

De acuerdo al último censo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, de los 86 hoteles socios, de estiman colaboran 34 mil trabajadores de este sector, los cuales ya más de un 90% se encuentran protegidos con sus esquemas completos de vacunación, lo que permite relajar un poco las medidas de salud, sin correr riesgos de contagio por Covid-19.