Usuaria señala a aerolínea de no ser incluyente

Una usuaria en redes sociales, identificada como Sol Gutierrez denunció a la empresa aérea Volaris, de tener protocolos obsoletos y poco inclusivos para personas con discapacidad.

La joven narró cómo perdió su vuelo de Guadalajara a San José del Cabo, porque Volaris no la dejó abordar con su aparato de movilidad, cabe mencionar que ella padece escoliosis congénita severa, lo que genera que tenga movilidad limitada.

El día primero de enero 2023 a Gutierrez no le permitieron viajar con su aparato de movilidad a pesar de que este cumple con cuatro certificaciones nacionales e internacionales, adjuntando en redes la evidencia de ello. En las fotografías se aprecian los sellos y la página web de la compañía distribuidora, detalla la usuaria quien platicó con CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos.

“Lo que yo alego y lo que a mi me parece una injusticia, es que actualmente, mi dispositivo cuenta con todos los requerimientos y sellos internacionales de seguridad que puede haber. Me parece una negligencia que han tenido todo este tiempo para actualizar y para ponerse a investigar acerca de los nuevos dispositivos de movilidad, ponerse actualizar su política y no lo han hecho. Entonces, yo en el mostrador le enseñe el manual de mi dispositivo, la cantidad de voltios, el tipo de batería, las cuatro certificaciones, porque no tiene una, tiene cuatro internacionales. Además, todo está en la página principal de la distribuidora de mi aparato que es la marca Topmate, que mi modelo del aparato es ES32”.

¿Qué es UN38.3? se refiere a la sección 38.3 de la tercera parte de la prueba de transporte especial de las Naciones Unidas y el manual estándar para el transporte de mercancías peligrosas, que requiere alta simulación, prueba de ciclo de alta y baja temperatura, prueba de vibración, prueba de choque, cortocircuito de 55 C, prueba de impacto, prueba de sobrecarga antes del transporte de la batería de litio y prueba de descarga forzada para garantizar la seguridad del transporte de la batería de litio. La batería de litio no está instalada con el equipo y hay más de 24 celdas de batería o 12 baterías en cada paquete, se requiere la prueba de caída libre de 1,2 metros, lo que garantiza la seguridad.

Sol explicó cada sello a la aerolínea Volaris y porque se asegura la total seguridad de este equipo que incluso en países estrictos como Estados Unidos si están vigentes como la certificación FCC, RoHS, UL, UN38.3 y ni así la dejaron abordar.

Volaris no le brindó ninguna solución a la joven cabeña y notificaron que ella había decidido no abordar voluntariamente, sin embargo, tras la tras la publicación en redes sociales que llegó a tener un alcance de cientos de personas, la aerolínea le respondió, devolviéndole el costo de sus vuelos y tres acompañantes.

“Al yo hacer mi publicación en Twitter, fue cuando tuve una respuesta de una persona de atención al cliente, pero eso ya fue cuando yo deje el aeropuerto y después que etiquete a la Profeco, simplemente me dieron el reembolso de mi mamá, de mi papá y mi hermano, pero tiene que tener en cuenta que como persona discapacitada se me dificulta viajar sola. No fue mi pasaje la pérdida, fue de toda mi familia, pero ellos no cuentan lo del hospedaje, ni la comida, ni el otro pasaje, ni los otros tres pasajes que tuvimos que comprar y nos parece una injusticia que tengamos que pasar por estos gastos y su solución sea su reembolso de sus pasajes. Deben de cambiar, yo quiero ser la última persona que pase por este inconveniente, que otras personas con discapacidad no tengan esta limitación en viajar con ellos, porque prácticamente nos están diciendo si tienes una discapacidad no viajes con nosotros”.

Para finalizar, informó que no ha puesto su denuncia ante la Profeco, pero que ya se encuentra en eso. Aseguró que quiere llevar esta situación hasta las últimas consecuencias posibles, pues no fue hasta que ella tomó acción que tuvo una respuesta por parte de Volaris, ya que el gerente de operaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara no se molestó en bajar a ver la situación, simplemente se quedó en su oficina y no fue a corroborar los hechos.