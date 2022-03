Oomsapas reconoce que usuarios están en contra del incremento del agua

Luego de que CPS Noticias informará a la comunidad de que el Organismo Operador del Agua Potable de Los Cabos tiene contemplado incrementar la tarifa del servicio de agua potable, el descontento de la población no se hizo esperar.

Entre los comentarios más destacados está el señor Castro quien expresó, “todo prestador de servicio que tenga la intención de aumentar su precio es porque su servicio es garantizado”.

Así mismo cuestionó si se garantizará el servicio de agua los 365 días del año, si el agua es potable y de calidad, o si se está contemplando la actualización de los medidores, ante ello el ciudadano pidió que antes de afectar los bolsillos de la población puedan re direccionar correctamente el presupuesto o bien eliminen gastos innecesarios como lo son personal incompetente o aviadores.

Así mismo, el ciudadano Garibay dijo, “que paguen agua todos los que están en invasión Santa Rosa, todos conectados a la red principal, nunca les falta agua de a gratis y un tiradero por donde quiera, chequen eso, ahí está el faltante de dinero”.

Por su parte el señor Davila destacó que no deben de subirla si no hay servicio, y pidió que primero arreglen ese detalle y luego cobren, pues afirma que se paga muchas veces cuando no hay agua por varios días.

Por todo lo anterior, este medio periodístico tuvo un acercamiento con Manuel Salvador Castro Ceseña, comisario del Organismo Operador del Agua Potable de Los Cabos quien señaló:

“Hay que hacerle ver a la ciudadanía que tenemos 8 años que no hay actualización del tema de los servicios, el traslado del agua, en la actualización de lo que cuesta trasladar el agua, no solo es trasladarla, es conducirla para que llegue a cada uno de los hogares” manifestó.

Destacó que, durante los últimos años, el municipio ha tenido un importante déficit de agua en sus mantos acuíferos, por lo que han tenido un incremento en los costó al momento de extraerla y sin bien entiende la molestia de la población ante la noticia, aseguró que como organismo hacen su mayor esfuerzo para brindar el servicio.

Para concluir, el comisario del Oomsapas de Los Cabos invitó a la ciudadanía a cuidar hasta la más pequeña gota de agua, pues al cabo de unas horas se convierte en litros desperdiciados, los cuales también representan un gasto.