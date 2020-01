Va Arquitectos este 2020 por solución a cruces de la muerte en Cerro Colorado y puente chaparro en CSL a la altura del Riu

San José del Cabo.- No obstante los recortes presupuestales en el tema de comunicaciones y transportes para este 2020, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur sección Los Cabos se abocará a dos de las 20 acciones que se han planteado ante la SCT llevar a cabo en la carretera federal desde hace ya 15 años, las que más urgen por lo conflictivo de los tramos vehiculares, que son el nodo vial Riu-Corona conocido como el puente chaparro en Cabo San Lucas; y en la cabecera municipal, el tramo conocido como Cerro Colorado.

Mencionó lo anterior el presidente del Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, quien dijo que son muchos los retos para este año, uno de ellos el avanzar en el tema de los proyectos ejecutivos para poder bajar recursos; y el otro, gestionar los recursos federales para avanzar en la solución a los tramos conflictivos de la carretera Transpeninsular en el municipio cabeño.

“Hay mucho trabajo por hacer en Los Cabos, los grandes problemas que tenemos en esta sociedad es el agua, drenaje, vivienda, movilidad, estero playas, hay muchas cosas por hacer, es darle continuidad a esos trabajos y hemos detectado que para poder bajar recursos a nivel federal se necesitan los proyectos ejecutivos, nadie le entra a este tema, todos hablan pero hay que trabajarlos y eso representa tanto un costo como tiempo; y como colegio es nuestra primera tarea, hacer proyectos ejecutivos”, subrayó.

Asimismo mencionó que de las dos acciones prioritarias que impulsará el Colegio este año, lleva más avance el proyecto del nodo vial del puente chaparro, incluso, ya tienen los planos topográficos, obra que permitirá desahogar el tráfico al centro de Cabo San Lucas y que representa inversión del orden de los 300 millones de pesos; mientras que en el Cerro Colorado iniciarán este 2020 con el proyecto para definir su costo, que seguramente será superior a la primera obra.

“Hay un programa a nivel federal que se llama Carretera Segura y vamos a tratar de subirnos a ese programa para bajar recursos a esta obra en Cabo San Lucas, que sí es muy importante; 300 millones de pesos para la realización de la obra es una gran inversión, pero estamos sobre eso, no es fácil pero hay que trabajarlo. El otro proyecto que urge concretar es el del Cerro Colorado, es un problema grave en cuanto a vialidad, en cuanto a cruzamientos de calles; éste (proyecto) contempla ciclovías, banquetas, pasos subterráneos para peatones y también es la segunda acción en importancia a empujar para que se concretice en este año”, puntualizó.

Mencionó que de los 20 proyectos propuestos por el Colegio de Arquitectos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde hace 15 años, se han trabajado ya en algunos como el tramo de la “Y” griega en San José del Cabo, los cruceros de Walmart también en San José del Cabo; sin embargo, consideró que es importante avanzar en los demás proyectos, al menos en estos dos antes mencionados.

Con el nodo vial en el Riu-Corona se desahogaría mucho el tráfico al Centro de Cabo San Lucas; y el otro proyecto que es el del Cerro Colorado también es urgente, ya se lleva mayor avance en la propuesta de nodo vial de Cabo San Lucas y en el caso de la obra en la cabecera municipal, todavía no se tiene el costo pero se estima sea mucho mayor porque se trata de dos puentes de retorno más pasos semi subterráneos.