“Va despacio” cobro de aprovechamiento al turista extranjero en BCS: Finanzas

La Paz.- A tres meses de que inició el cobro del aprovechamiento al turista extranjero en Baja California Sur, la recaudación “va despacio”, declaró Isidro Jordán Moyrón, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

“Está en su fase inicial, ahora el día 9 de febrero vamos a cumplir los primeros 90 días en nuestro plan de maduración en la socialización del mismo, vamos despacio, pero creemos que a partir del día 9 de febrero llega una nueva etapa en donde ya el visitante extranjero, a través de las empresas mayoristas, ya tenga el conocimiento de que existe la obligación y la obligatoriedad en Baja California Sur de pagar esta contribución y, esperamos tener mucha suerte porque le tenemos mucha confianza que con ello vamos a poder dar respuesta a muchas de las necesidades sociales que se presentan en los cinco municipios de Baja California Sur”.

Precisó que los casi 500 millones de pesos que se estima recaudar en este 2020 por este concepto es sólo una “aspiración” que tiene la administración estatal; además, de que en este momento no se obliga al turista a pagarlo, sino que se le invita a hacerlo.

“Es una aspiración que tenemos presupuestada para ingresarla, ojalá lo logremos, pero no solamente ojalá lo logremos, ojalá lo superemos, pero estamos en esta fase difícil de concientización y socialización del mismo con las agencias que traen el visitante extranjero, y con la coordinación que estamos logrando con los empresarios hoteleros para que nos ayuden a transmitir la obligatoriedad del mismo y que el visitante, de buena fe, haga su contribución y no lleguemos a lo coercitivo”, dijo.

Jordán Moyrón explicó cómo se está haciendo, por ahora, dicho cobro.

En primer lugar, lo están pagando en una página web “porque se creó el Fondo para la Sustentabilidad en Baja California Sur”, dijo. Asimismo, se colocaron a facilitadores en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, tanto en el área nacional como en la internacional, además de kioscos y pisos de venta en el aeropuerto.

“Tenemos facilitadores dándole información al visitante cuando llega, una vez que cruce el área de Migración, hemos tenido una muy buena coordinación con las autoridades federales y, una vez que viene a checar documentación para asistir a su regreso; la obligatoriedad la tenemos que puede ser hasta su salida y aprovechemos los 6.5 días de estancia que tiene el visitante extranjero en Los Cabos para que sepa de la importancia del pago de esta contribución y lo haga”.

Además, están realizando una campaña donde tú estás diciendo dónde vivo, para que vea que se va a hacer un buen uso y va a llegar a beneficiar a los cinco municipios de Baja California Sur”.