Vacaciones dignas no requieren aprobación del Congreso de BCS

El senador Ricardo Vélazquez Meza desmintió las declaraciones del secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de Baja California Sur, Omar Zavala Agúndez, acerca de que el H. Congreso del Estado debería aprobar la minuta de vacaciones dignas para que esta entrara en vigor en la media península. El legislador puntualizó que, al igual que en el resto del país, la reforma a la Ley Federal del Trabajo tendrá validez a partir de enero una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Velázquez Meza indicó que es lamentable que el propio titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del estado desconozca los procesos legislativos.

“Se ocupa conocer la ley. Por eso yo siempre he dicho que la política no es ocurrencias. La política tiene que ser profesional. Tenemos que profesionalizar a las y los políticos no nada más del estado general, sino del país. Necesitamos políticos que sepan a qué van cuando lleguen a ocupar un cargo”, mencionó.