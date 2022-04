Vacuna contra COVID no representa riesgo para niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) han revelado que la vacunación ha sido primordial para disminuir los casos graves por Covid-19.

El avanzar de manera importante en la vacunación en la población ha evitado que aparezcan nuevas variantes de interés y preocupación, esto de acuerdo con el médico José Efraín Torres Valdos, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur.

De momento, las variantes como Delta y Ómicron no representan riesgo para la población entre los 5 y 12 años de edad; existen casos aislados donde una infección por Covid-19 puede llegar a presentar complicaciones en los menores de edad.

“La vacunación es trascendental en esta época; no porque tengan complicaciones como los adultos y los grupos de riesgo, pero sí porque podrían generarse nuevas variantes tanto de preocupación y de interés. Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de los pacientes de los 5 a los 12 años no son afectados directamente por el Covid-19, algunos sí registran inflamación severa o infecciones severas, provocando muertes en este grupo de edad”.

La vacunación no representa riesgo para la salud de los menores de edad, el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur explicó que las reacciones secundarias son similares a otros sectores de la población, como es: dolor en articulaciones, fiebre, dolor de cabeza; solo en casos aislados los niños llegan a presentar una reacción alérgica a al biológico.

El médico Efraín Torres resaltó que los niños no corren riesgo por el momento. No se descarta que el virus evolucione y pueda afectar de manera importante, como ocurrió en el primer año de pandemia, donde jóvenes adultos y personas de la tercera edad registraron casos graves por Covid-19.

“Eso no quiere decir que en un futuro no podamos contraer una variante que sí lo haga. Las nuevas variantes están abriendo paso, así como en su momento la variante Delta que afectó de manera importante cierto sector de la población. Que ahorita no tengamos una variante que afecte a los niños, no quiere decir que en un futuro no les pueda afectar si no tenemos una vacunación adecuada”.