Este lunes inicia vacunación a menores con comorbilidades

La Secretaria del Desarrollo para el Bienestar de BCS, mediante sus redes sociales dio a conocer que a partir del lunes 25 de octubre, dará inicio el proceso de vacunación contra Covid-19 de menores de 12 a 17 años de edad con enfermedades crónicas.

Los menores que podrán recibir la vacuna son los que padecen alguna enfermedad que deprime el sistema inmune (cáncer, VIH, trasplantes), enfermedades neurológicas, insuficiencia renal, trastornos digestivos, diabetes, adolescentes embarazadas, entre otras.

La jornada para los niños y adolescentes menores de edad se hará en estancias permanentes utilizando la propia infraestructura de las unidades médicas como lo es en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 donde las fichas se estarán entregando a partir de las 7:00 am, en el ISSSTE, se atenderá desde las 9:00 horas; el Hospital Militar entregará fichas a partir de las 7 am y el Hospital Salvatierra brindará atención a partir de las 8:00 de la mañana.

Es indispensable que los menores acudan acompañados por la madre, padre o tutor mismo que deberá presentar su identificación oficial con fotografía, expediente clínico del menor y el expediente de vacunación impreso debidamente llenado con tinta azul.

Cabe recordar que serán alrededor de 3,500 niños los que reciban el biológico de la marca Pfizer, y se realizará en hospitales, con el fin de contar con una vigilancia más constante hacía las y los menores que van a ser inmunizados.