“Vacunatón” inmuniza a más de 800 niños de 2 meses hasta los 8 años

Luis Espinoza Hernández, comisionado de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina (CROC) en el Seguro Social informó que el pasado 04 de junio en la colonia Vista Hermosa se efectuó el “Vacunatón” en beneficio de poco más 800 niños desde los de los 2 meses de edad hasta los 8 años.



El comisionado de la CROC en el Seguro Social, explicó que la jornada se realizó con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las afueras de la purificadora de la CROC.



“El objetivo es llevarle el servicio a la comunidad lo más cercano que se pueda, ya que por la pandemia muchos todavía no salen mucho de su casa y el seguro social a veces ha habido pequeños rebrotes y es la idea que no se aglomere tanto la gente ahí en el Seguro Social”.



Destacó que a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se inmunizó a 865 niños con el esquema básico de vacunación compuesto por SRP que incluye: sarampión, rubéola y parotiditis; Hexavalente para difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, influenza y hepatitis B; DPT que contiene difteria, tosferina, y tétanos; rotavirus, neumocócica 13 valente, pero también se aplicó la vacuna contra Covid-19 para niños de 12 a 17 años.



Luis Espinoza Hernández manifestó que la jornada estuvo dirigida a toda la población es decir no requerían ser derechohabientes del IMSS, aunque sí fue indispensable que los padres de familia presentarán la cartilla de vacunación.



Para concluir, el comisionado de la CROC en el Seguro Social señaló que al ver la buena respuesta de la población buscarán que la jornada se repetirá en los próximos días, por lo que pide que estén atentos a los anuncios del IMSS y la CROC.