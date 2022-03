Habitantes del Vado de Santa Rosa viven entre promesas y aguas negras

Derivado de una denuncia ciudadana, CPS Noticias acudió a la calle Hacienda de Corralejo, ubicada en el Vado de Santa Rosa, en donde encontramos un gran charco de aguas negras, mismos que es un enorme foco de infección para los habitantes.

Al respecto y a fin de conocer a fondo la problemática, este medio periodístico platicó con el señor Jorge Cornejo, quien expuso que el mayor problema de su colonia es la falta de drenaje y que al no tener donde descargar, mucha del agua negra termina en la calle, raíz de los grandes charcos con los que nos encontramos en gran parte de la vía misma que es transitada por niños y adultos.

“Hace falta el drenaje, no tenemos esos beneficios nosotros de tener el drenaje y pues no tenemos dónde descargar el agua, prácticamente la echamos a las plantas, pero no alcanza las poquitas plantas que tenemos y pues tenemos que buscar la forma de regarla”, comentó.