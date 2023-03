Valeria Payen sufre paro cardíaco durante cirugía de rodilla y cancela operación

Tal y como anunció a su llegada a La Paz, Valeria Payen hace un par de semanas, la atleta sudcaliforniana viajó al interior de la República para someterse a una cirugía urgente de la rodilla izquierda debido al desgaste en las competencias. Esto con el objetivo de aprovechar el tiempo de receso antes de continuar con sus futuras competencias.

Por el contrario, la sudcaliforniana no pudo sostener la intervención. Esto se debió a que, en redes sociales, dio a conocer que sufrió un paro cardiaco en el momento en que le aplicaron la anestesia epidural. Pasó casi 120 segundos sin vida, pero afortunadamente fue revivida y le realizaron estudios del corazón.

“Sufrí un paro. Al momento de ponerme la anestesia epidural que me bloquea la parte inferior del cuerpo, estaba bien, viendo cómo me acomodaba para la cirugía de mi rodilla. De hecho, estaba consciente y desperté con oxígeno, creyendo que ya me habían operado. Los médicos me comentaron que no habían hecho nada, ni siquiera habían comenzado, porque mi corazón se había parado y tardaron 2 minutos en reanimarme”, expresó en redes sociales.