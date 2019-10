Vamos en pro de la vida y no de actos criminales que acaban con la vida de inocentes: Iglesia

Cabo San Lucas.- Ayer en la marcha en pro de la vida celebrada en este puerto, el padre Juvencio González Aguilar, dijo que el obispo Miguel Ángel Alba Díaz dio las gracias a quienes se sumaron a esta caminata que defiende el derecho a la vida de los seres más inocentes e indefensos; y es que, con este movimiento pacífico buscan ser escuchados, debido a que no quieren ser partícipes de un acto criminal. Señaló que en vez de promover esta aberración, autoridades deberían de pensar en cubrir la demanda de guarderías y la atención que requieren los enfermos de cáncer y VIH Sida.

La marcha que se realizó la tarde de ayer, partió del Santuario de Guadalupe con dirección a la plaza Amelia Wilkes, pasando Leona Vicario y posteriormente Lázaro Cárdenas, movilización que duró aproximadamente 45 minutos y en la que participó una significativa cantidad de personas de todas las edades.

Dentro del mensaje que diera el Obispo a la comunidad en general, Juvencio Aguilar destaca que esta caminata por la vida no es una marcha en la que pretenden imponer sus puntos de vista, como tampoco es una peregrinación, pues aunque a muchos les mueve su fe, son personas de diferentes credos e ideologías que han caminado juntos por motivos de sentido común, ciencia y derechos humanos.

Añadió que el sentido común y la ciencia indican que el embrión humano desde su concepción es un ser humano único e irrepetible, distinto en su ADN a la de sus progenitores y sí es un ser humano sujeto de derechos; el primero de los cuales es el derecho a la vida, por lo que la comunidad católica quiere comunicar que no se puede negar la condición, la dignidad y los derechos de ningún ser humano, simplemente por encontrarse en gestación.

Recalcó que la Iglesia considera el aborto como un crimen y una violación flagrante a un derecho que debe ser reconocido, protegido y tutelado por el Estado y la sociedad. Expresó que aún cuando se den condiciones que hagan permisible el aborto, éste siempre será en excepciones, por lo que nunca podremos considerar como un derecho absoluto de la mujer el acceso libre y gratuito al aborto sin una causa que lo justifique; manifestando que autoridades prometieron no mentir no robar y no traicionar, sin embargo la sociedad se siente traicionada, pues en lugar de transitar en una democracia representativa y participativa, esto más bien pareciera el retroceso a una dictadura ideológica de partido.

Recalcó que la población que se sumó a esta movilización se siente engañada, pues autoridades tratan de imponer una ideología que no se comparte y que es ajena a muchos, así que si aprueban el hecho absoluto del aborto en cualquier momento del embarazo, están robando lo principal, el derecho a la vida y toda oportunidad de futuro a seres humanos inocentes e indefensos por el solo hecho de encontrarse aún en gestación; en caso de aprobar este hecho, el Congreso estaría incurriendo como una legislatura criminal que no sólo permite el asesinato de seres humanos inocentes, sino que nos obliga a financiarlos con nuestros impuestos, haciéndonos cómplices de sus crímenes.

Insistió y coincidió con el Obispo, que de aprobarse el aborto en cualquier momento del embarazo, sentirán que les han mentido, robado y traicionado; es absurdo que existan recursos para financiar el aborto libre e injustificado, cuando no los hay para las instancias infantiles que muchas mujeres trabajadoras requieren, ni para dar el tratamiento adecuado y necesario a niños con cáncer y ciudadanos infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) Sida. “Queremos ser escuchados y consultados en las cuestiones más importantes”.

Concluyó el Párroco diciendo que el mensaje del Obispo y al que se suma toda la comunidad, indica que nada hay más importante que la vida de todo ser humano, sin excepción ni discriminación de ningún tipo. Quisieron que la caminata fuera elocuente para quienes en campaña prometieron mucho y de los que no quieren sentirse defraudados, engañados y traicionados; pidió nunca perder la esperanza de tener la patria que deseamos, libre, justa, pacífica y fraterna.