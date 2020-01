Varios terrenos en Cabo Pulmo son de empresarios de fuera: Don Héctor Güereña

San José del Cabo.- Don Héctor Güereña, oriundo del municipio de Los Cabos, destacó que es muy probable que sí exista tal terreno que se está ofreciendo en garantía para la adquisición del avión presidencial, mismo terreno valuado en 175 millones de dólares del empresario Alfonso Jiménez Pérez de la compañía regiomontana Isatech, pues resultó que el terreno de la comunidad de Cabo Pulmo es sumamente amplio y hay varios empresarios de fuera que han adquirido tierras; sin embargo, dijo que espera que las escrituras del predio se encuentren en regla ante el Registro Público.

“El terreno lo hay, pero son varios los que tienen con mucha costa, Bahía del Rincón que es un proyecto que se canceló por puras políticas hace muchos años; tan solo ellos tienen 7 kilómetros, solamente esa empresa son 4 compañías y después sigue al Norte del poblado de Cabo Pulmo hay otros 4 a 5 kilómetros, todos de ellos; y sigue Las Barracas que tiene bastante terreno también, de modo que es difícil saber cuál es. Según la información, el empresario va a respaldar lo del avión con una escritura de algún predio, esa escritura tiene que estar legalizada ante Catastro, el Registro Público para que pueda proceder, no puede hacerlo de otra manera, son comerciantes, son gente que saben lo que están haciendo, siempre y cuando estén dentro de la legalidad”.

Señaló que la región de Cabo del Este comenzando desde San José del Cabo, son las mejores playas para desarrollo. Además dijo, existe bastante corrupción en estos predios.

“Desafortunadamente hay mucha corrupción con la tenencia de la tierra al lado de Cabo del Este, producida por funcionarios públicos que participaron en la manufactura de escrituras apócrifas que tenemos y desgraciadamente no hemos podido combatir, tenemos que ir probablemente en los juicios internacionales para poder afinar nuestras Leyes para erradicar la corrupción en el manejo de la tierra; asimismo, este es el motivo por el que precisamente no se han podido desarrollar esas tierras”.

Indicó que el impacto de esta noticia que ha trascendido a nivel nacional e incluso a nivel internacional, señaló que es bueno, ya que se encuentra a favor del desarrollo, siempre y cuando sea sano.

“La gente no tiene porqué tener miedo al desarrollo, los únicos temerosos son los que menos tienen, es decir, los que están invadiendo terrenos y que no deben de estar ahí posiblemente en Cabo Pulmo, gente que no tiene títulos y están ahí por conveniencia”.