Ve Secture positivo que se posponga el Tianguis

San José del Cabo.- El Secretario de Turismo Economía y Sustentabilidad, Luis Humberto Araiza, consideró como una medida acertada y responsable que se posponga para septiembre el Tianguis Turístico a celebrarse en Mérida, Yucatán, por el Covid 19.

“Es una medida sensata ante la situación que se está viviendo en materia sanitaria, habrá un mejor momento próximamente y la fecha que se definió es la adecuada y estamos de acuerdo en que se haya pospuesto el tianguis, evento al que había convocado a 46 países”, refirió el Secretario.

Además indicó el Secretario de Turismo en Baja California Sur, que el trabajo a reforzarse es seguir informando a los medios de comunicación, a los socios comerciales y a los principales tour operadores de que en los destinos turísticos del país se cuenta con la capacidad instalada para hacer frente a esta institución, se sabe que en algún momento va a llegar el virus pero que se cuenta con protocolos extendidos para que la situación se pueda controlar.

También resaltó que que Baja California Sur no cuenta en estos momentos con ningún caso confirmado de coronavirus y recalcó que es importante que no haya pánico, que autoridades de salud establecen medidas de prevención en las escuelas, en los hogares y hay que atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que esta enfermedad no se propague.