Vecina cabeña acopia tapaderas para apoyar a personas con cáncer

Con la intención de apoyar a las personas que padecen cáncer, Irma Vázquez acopia tapaderas de botes de plástico de todo tipo, acción que ha realizado desde hace dos años; no solamente lo hace desde su centro de trabajo, que es más fácil, sino que se apoya con familiares y amigos en algún otro lugar de la ciudad.

“Las junto para las personas con cáncer (…) Junto mucha tapitas, una vez que tengo bolsas llenas de tapitas y ya no puedo tenerlas aquí tengo que llevarlas al centro de, donde las personas las empacan, las embolsan, no sé lo que hagan pero yo llevo al centro de tapitas, mis tapitas que yo recolecté. No sólo lo hago aquí en mi negocio, sino que también en mi casa, en mi familia, les digo que las tapitas que tengan me las den”.

La mujer entrevistada por CPS Noticias, comentó que entrega sus tapaderas a la organización Banco de Tapitas AC; ésta, según su página web, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se encarga de “recolectar, almacenar y reciclar todo tipo de tapas de plástico con la finalidad de generar recursos económicos para apoyar diferentes programas de atención a menores de 21 años con diagnóstico de cáncer”.

En la misma idea de recuperar la tapadera, Irma asegura que inclusive ha recogido botes de la calle para luego quitarle la tapadera…

“Porque también nuestras calles están llenas de plásticos, bolsas, botes, de todo tipo de botes, entonces lo que hago es eso, aunque me enfoco más en las tapitas, obviamente cuando levanto un bote que tenga tapa pues va al bote de la basura; igual si voy a la playa, junto mi basura, quito las tapas y traigo lo que yo creo que me va a servir para mi enfoque, en lo que estoy enfocada”.

En octubre de 2015 con tres sedes iniciales: Ciudad de México, Querétaro y Monterrey, la asociación civil Banco de Tapitas creó la figura de “embajadores”, bajo la cual gente de todo el país ofreció su casa u oficina para recibir donaciones de tapitas y con ello, seguir adelante en la lucha contra el cáncer infantil, aunque Irma no sabía lo anterior ella…

De acuerdo con información que emite la asociación en su página web, la meta para este 2022 es entregar más de seis millones de pesos en apoyos a los pacientes financiados por programas de reciclaje.

“Yo les recomendaría que hagan los mismo que estoy haciendo, yo no tengo familiares con cáncer, no he tenido esa enfermedad, ninguno de mi familia, ninguno de mis familiares, pero se me dio un día, de la nada (…) Si yo puedo apoyar a una persona que no se pude pagar una terapia, a lo mejor su quimioterapia, pues a lo mejor con tapitas yo le pueda apoyar; a lo mejor no le puedo apoyar con dinero, pero sí con tapas”.