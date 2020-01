Vecina solicita ayuda para remover acumulado de basura

Los Cabos.- Carmen Toscano Aguilar, vecina de la invasión Vista Hermosa solicitó ayuda a las autoridades para remover gran acumulado de basura doméstica, ramas y cacharros que los propios residentes de la zona han dejado sobre la calle y que tiene poco más de un mes; además señaló que tienen una gran deficiencia del vital líquido.

“Necesitamos que alguien venga y nos ayude a tirar toda esta basura porque yo limpio y todo pero al rato están igual, dijeron que iban a venir pero hasta el momento no se han presentado. Pues ahorita estamos batallando con el agua que a veces no hay, se va, no tenemos agua seguido, de hecho duramos tres días con agua y ya después se va y dura hasta 15 días en venir, ese es el problema de aquí y si vino la que anda limpiando las calles y todo eso pero y quedaron de venir pero hasta el momento no han venido y no sabemos qué hacer”.