Vecino de Villas de Cortez denuncia reuniones y fiestas en el fraccionamiento pese a la pandemia

De manera anónima, un vecino del fraccionamiento Villas de Cortez denunció a CPS Noticias que pese a la instrucción de las autoridades de salud de no realizar reuniones y fiestas para evitar la conglomeración de la ciudadanía y con ello detener la propagación de los casos de Covid-19, señaló que en la zona desde hace un mes los residentes han hecho caso omiso a dicha instrucción y continúan realizando reuniones:

“Si hay demasiadas fiestas y no es de ahorita, ya tiene más de un mes que cada fin de semana hacen fiestas en el fraccionamiento y ya les he dicho a la policía pero sólo se ríen de mí. Por las noches empiezan como eso de las 6 o 7 de la tarde y terminan hasta las 2 o 3 de la madrugada y son varias situaciones que he visto yo”.