Vecinos de la colonia Infonavit denuncian clima de inseguridad

A pesar de la contingencia, señalaron que en la colonia continúan las aglomeraciones de personas bajo los efectos de sustancias ilegales

La Paz.- A través de una denuncia anónima, vecinos de la colonia Infonavit denunciaron sentirse vulnerables a ser víctimas de un delito durante la pandemia, esto debido al clima de inseguridad que ya vivían y que recrudeció en el último mes.

“Ya tiene así muchos años y no sucede nada, vienen las autoridades y nada más, pero dan la vuelta y se van”, explicó.

Uno de los vecinos de la zona señaló que es muy recurrente que exista aglomeración de personas en ciertos espacios en donde, en su mayoría, jóvenes se reúnen a consumir sustancias ilegales, sin respetar la cuarentena ni las medidas sanitarias.

Esta misma afluencia genera un clima de inseguridad, pues lo vecinos señalaron que la mayoría de quienes transitan por ahí, no pertenecen a la colonia, salen en mal estado e incluso bajo los efectos de las drogas.

“Pasa mucha gente que no es de por aquí, pasa mucha gente que no conocemos, y no sabemos si van a llegar a balacear o van a hacer algunas otras cosas”, expresó.

Esta situación ha provocado que los vecinos ya no salgan de sus casas por miedo a ser agredidos o a ser víctimas de un asalto, por lo que sienten que su tranquilidad les ha sido arrebatada.

“Así estamos los vecinos, pues ya casi no salimos afuera ni nada, no puede estar uno afuera en el porche sentado… por miedo”, confesó.

Añadió que en años anteriores ya ha habido incidentes violentos en la colonia, por lo que se sienten expuestos a una oleada de violencia si las autoridades continúan sin resolver la situación de delincuencia que les aqueja.