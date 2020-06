Vecinos de Mesa Colorada tienen más de un mes sin agua potable

Cabo San Lucas.- Habitantes de Mesa Colorada tercera etapa, manifestaron con hartazgo a CPS Noticias que en medio de esta pandemia tienen más de un mes sin agua potable.

Recalcaron que cuando tienen este recurso, el agua corre con muy poca presión; además, el tiempo que dura en la red no es suficiente. Piden una solución que realmente atienda la demanda tan sentida de la población, así lo dio a conocer Eduardo, residente de la manzana.

“Ya llevamos más del mes y en mi caso tengo una cisterna en el patio que me dura más de un mes y medio; es de 24 mil litros y me dura hasta dos meses cuando está muy llena, ahora está vacía”.

Destacó que hace dos noches llegó el vital líquido pero sin presión, así que la cisterna únicamente llegó al cuarto de su capacitad. Comprar una pipa es costoso ya que tienen que invertir un mil 400 pesos.

Puntualizó que hace una semana le llegó el recibo del agua por un costo de 400 pesos, “por lo que me parece injusto que me estén cobrando y no me estén suministrando nada de agua“.