Vecinos de Puerto Nuevo comparten alimentos con los que menos tienen

San José del Cabo.-De manera solidaria vecinos de Puerto Nuevo donan productos básicos, sobre todo de alimentos para los que se han quedado sin empleo y no tienen para comer.

Afuera de una papelería se colocó una mesa de plástico color blanco, donde los vecinos dejan desde una bolsa de sopa, huevos, tomate, papel sanitario y algunas latas, se señala en una cartulina “Si lo necesitas tómalo si te sobra apoya”.

Y de esta forma los vecinos aportan con lo que esté dentro de sus posibilidades, con la finalidad de que la gente que no tenga pueda llevar algo a su casa.

“Buenas tardes vecinos, por al amor de Dios, por favor apoyen con lo que puedan, con lo que sea su voluntad, la mesita se va acabando y hay gente que en verdad lo ocupa, han venido llorando y mi corazón se rompe de no poder ayudarlos con más, ocupamos toalla sanitarias, pañales aceite, harina, Lo que puedan”. Indican a través de redes sociales.

Si usted decide apoyar, lo puede hacer llevando su donación al fraccionamiento Puerto Nuevo.