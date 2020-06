Vecinos de Real Unidad tienen más de un mes sin agua potable

Hace días CPS Noticias recibió la inconformidad de los vecinos de los asentamientos de Real Unidad que desesperados suplican por agua potable. Tienen más de un mes que no ven el recurso y lo más triste es que no cuentan con el dinero para adquirirla de manera particular.

Una de las personas inconformes que no quiso dar a conocer su nombre, insistió no tener los recursos económicos para comprar agua potable de manera particular por lo que tiene que pedir regalado el recurso por cubeta, además señaló que el agua que brinda el Municipio nunca les ha llegado.

“Llevamos un mes sin agua y no hay dinero para comprarla. Estamos esperando el agua por parte del Municipio, hable a Caribe para ver si ya había llegado a él agua a esa zona y resulta que no”.

Explicó que hace días ella tenía medio tinaco de agua pero ya se le termino por lo que tuvieron que ir con un señor para que les regalará un poco del vital líquido y gracias a Dios les dijo que sí.

“Fui a traer dos cubetas, ya para mañana vamos a ver si compramos agua, ojalá tengamos dinero para comprar el agua”.