Vecinos de Santiago señalan que hay ausencia policial en la zona

Santiago.-Jorge Joel Cota, habitante de la comunidad de Santiago, indicó que se requiere de más vigilancia en la zona, pues asegura que hay robo en infraestructura de las calles, como el cableado del monumento de bienvenida; agregó además que ante la pandemia se requiere de más refuerzo en cuanto a los filtros de acceso a la delegación.

Reiteró que hay ausencia policíaca por lo que es importante que se refuercen también los recorridos en la zona rural.

‘’Hay ausencia policíaca, es decir no se ven los elementos, hace falta patrullaje, solo filtros sanitarios donde no tienen equipo, lo único es estar sentados, esa la estrategias que tienen, veo que sólo preguntan cuando alguien entra la pueblo, pero eso no es lo indicado, lo mínimo es que se tome la temperatura, no veo ninguna autoridad de Salud, he visto voluntarios, no tienen ningún conocimiento de protección civil’’.

Agregó que también es importante apoyar a la ciudadanía con más despensas ya que muchos se han quedado sin empleo.

‘’Aquí estamos como muchas personas, sin empleo, está crítica la situación, por ello considero que el Gobierno debe apoyar a las familias más necesitadas, de lo contrario cómo le van hacer’’.