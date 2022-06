Vecinos de SJC están a favor del tandeo en apoyo a CSL

Con la llegada del calor y las altas temperaturas provocadas por la canícula el Organismo Operador de Agua Potable (OOMSAPAS) de Los Cabos realizó una reestructuración al programa Tandeo, donde las colonias de San José del Cabo se verán afectadas en la suspensión del servicio de agua para así suministrar más agua a Cabos San Lucas.

Es por ello que el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos recorrió las calles de la colonia El Zacatal para saber el punto de opinión de los habitantes de esta colonia, la cual mantendrá un servicio suspendido del día lunes de 8 am a las 10 de la noche del día martes, mientras dure el tandeo, es decir será un aproximado de 33 horas sin el vital líquido es así como la señora Verónica Cabrera comentó que mientras sea equitativo y con un previo aviso está de acuerdo en que se realice este nuevo Tandeo, sin embargo, solo debería de suspenderse el servicio un día.

“Siempre y cuando sea algo equitativo y con un previo aviso, por que la quitan ahora si a la mala y no nos dan opción de llenar algún tinaco, algún bote o algo, para así abastecer los días que no va haber. Y que solo sea por lo menos un día por que si hace muchísima falta el agua”.

Vecinos de esta colonia así como usuarios de redes sociales comparten la misma idea de sumar esfuerzos en beneficio de la comunidad de Cabo San Lucas, sin embargo, se debe respetar los días de suspensión así como los horario y “que esos dos días no se convierta en semanas” expresó la señora Patricia comerciante de la colonia El Zacatal.

“Si se respetan los dos días que dicen que la van a quitar esta bien, o sea, es justo que todos tengamos agua pero si esos dos días se convierten en una semana o dos semanas, pues no porque también nos afecta a todos en la comunidad. Entonces sí son dos días pues sí, pero si ya es más tiempo no. No es justo por que salimos todos afectados”.