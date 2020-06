Vecinos del Pedregal denuncian invasión de calle y daño al ecosistema

La Paz.- Colonos del Pedregal denunciaron que un grupo de vecinos organizados están invadiendo terrenos, sin embargo, para ocupar estos espacios también están destruyendo el ecosistema a través de la tala de flora e invadiendo una vialidad.

“En la unidad habitacional El Pedregal, de Infonavit, hay una zona donde pasa una calle que como no tiene salida, parece que es un camino vecinal, pero es una calle, se llama Colina del Silencio, y hace unos días 10 empezaron a promover los vecinos que iban a adueñarse de los terrenos, y empezaron a tumbar árboles y cactus, y no he visto que llegue ninguna autoridad a frenar eso, porque están desmontando ahí.

Eso es lo que me preocupó a mí, porque no me importa que invadan, pero ya cuando vi que empezaron a poner postes, rejas, alambres, sobre la calle, o sea invadieron la calle”, expresó.

Además, señalaron que ha habido mucho incendio en esa parte del monte, lo cual también representa un riesgo para el vecindario, ya que al estar obstruida la vialidad, no hay manera de que pueda ingresar a la zona una unidad de los bomberos.

Finalmente señaló que la invasión ha generado un clima de inseguridad, y a pesar de que ha habido acercamiento con las autoridades más próximas solicitando su intervención, no han recibido respuesta.