Vecinos denuncian reinicio de obras de construcción en fraccionamiento Al Mar pese a restricciones

La Paz.- A través de una denuncia ciudadana vecinos de la colonia El Manglito señalaron que desde el día jueves 28 de mayo reanudó actividades la construcción del fraccionamiento “Al Mar Residencial”, pese a que continúa vigente la restricción para este sector hasta el día 1 de junio, que es cuando se anunció la reactivación del sector de la construcción y minero.

“La zona por la que están trabajando es la que está muy cerca a la calle Colima donde se puede ver que están entrando y saliendo los diferentes transportes, y hay algunos trabajadores, pero cómo es posible que empiecen a trabajar y bajo esas condiciones ahorita”, expresó una ciudadana que prefirió no ser identificada.

A los vecinos lo que más les preocupa es que entre los trabajadores y en el lugar, han notado que no se cumple con ningún protocolo de bioseguridad, ni con las medidas sanitarias más básicas, lo cual les preocupa ya que representan un riesgo de propagación del coronavirus.

“El día de hoy se han visto montacargas, trascavos, ya hay varios trabajadores que continúan con el muro y pues aparte de que está la violación, porque se debería empezar la obra el día lunes, pues yo estoy viendo que lo más preocupante es que no hay muchas normas de seguridad, realmente los cubrebocas los usan de adorno y eso es un riesgo para los trabajadores que no los están capacitando verdaderamente para llevar las cuestiones de seguridad”, explicó.

Señalaron que el día de hoy empezaron de manera intensa a trabajar con normalidad desde las 8:00 horas, un equipo aproximado de 10 personas en la barda perimetral que rodea el complejo residencial, y finalmente señaló que la desconfianza en la empresa ha aumentado, ya que si actualmente el desarrollo está incumpliendo las medidas dictadas por la autoridad en medio de una pandemia, temen que en el futuro pueda inclumplir otras leyes, reglamentos o medidas sanitarias, que ponga en riesgo la vida de los trabajadores y de la población.

Hasta el momento se ha intentado establecer contacto con el director general de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Ricardo Iván Pergue Rosales, sin embargo no ha habido respuesta alguna.