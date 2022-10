Vecinos de El Zacatal resignados a vivir en calles dañada

Año con año, lluvia tras lluvia, denuncia tras denuncia, así ha sido la historia de la calle Profesora Concepción Olachea Montejano, y la denuncia de hoy no es nada nueva.

En la calle mencionada, con esquina Rodrigo Aragón en la colonia Zacatal, existe un deterioro evidente de la carpeta asfáltica, poco a poco se va desgajando o desmoronando el material asfáltico, esto se debe a que en tiempo de lluvias el agua busca por donde llegar al mar, siendo esta calle la que se recibe todo el impacto.

En ambos lados de la calle sin pavimentar existen dos zanjas, una de cada lado, la del poniente es más severa, es la que llegó como denuncia a nuestra mesa de redacción. CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos acudimos al punto para verificar las zanjas provocadas por la erosión del paso del agua; ambas están siendo rellenadas por los vecinos con todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos: cartón, plásticos de todo tipo, madera, cascajo, botellas de vidrio y plástico, fierro, entre otros más; como hojarasca y ramas.

No sólo esa calle se observa deprimente, son varias calles paralelas que además de no estar pavimentadas, tienen muchos residuos a lo largo de la mismas; éstas son atravesadas por varias que sí están pavimentadas con dirección hacia la carretera Transpeninsular.

De acuerdo con vecinos de la zona se han realizado escritos y han visitado a las autoridades; sin embargo, solo tapan con arena, pasan los meses y pareciera que todo regresa a la normalidad, hasta las siguiente época de lluvias que colapsa las calles sin pavimentar.