Venados vence a UdeG 0-1: una derrota más para “El Chimpa”

Lo que prometía ser un partido relativamente sencillo por el embrión anímico del encuentro pasado, para los ¨Leones Negros¨ termino siendo una tarde amarga en la cual no pudieron dominar y dejaron ir puntos importantes, ahora toco probar el sabor de la derrota ante ¨Los Venados de Mérida¨.

El estadio Jalisco no peso en la oncena visitante, ninguno de los 2 equipos realizó un partido brillante, una gran cantidad de faltas con un total de 5 tarjetas amarillas pero no hubo demasiadas ocasiones por ningún lado hasta que al minuto 18´ el ex delantero de Pumas, Eduardo Herrera, tras una buena jugada en el borde del área por el lado de la derecha se mandó un buen centro que el portero no atajó con ímpetu, y el cañonero sólo terminó por anotar.

Para Daniel Amador que jugó como medio por izquierda, su titularidad no terminó por ser relevante, hubo ciertos acercamientos, disparos lejanos un tanto desviados pero para su desgracia no pudo aportar demasiado a su equipo como lo venía haciendo en compromisos pasados.

Con este resultado, ¨Los Melenudos¨ sumaron su 3ra derrota del campeonato, quedando en la quinta posición con 16 unidades, con un partido más que el resto del certamen. Para su siguiente cotejo se medirán ante Tlaxcala el domingo 6 de marzo.