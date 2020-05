Vendedores de dulces, sin ventas por cierre de oficinas públicas

Foto: Cortesía

Hasta antes de la contingencia, decenas de personas obtenían ingresos de la venta de productos de personal que labora en oficinas e instituciones de gobierno estatal y municipal

La Paz: Las oficinas de gobierno representan una fuente de ingresos para decenas de vendedores ambulantes, que acuden a estas a ofrecer productos, sin embargo, derivado de la pandemia por el Covid-19 muchas de estas oficinas cerraron sus puertas o enviaron a la mayoría de los trabajadores a guardar confinamiento en sus hogares.

Antonia Bautista, quien se dedicaba a vender dulces varios en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, comentó que esta situación actualmente la ha colocado en una difícil situación, pues de ella dependen sus tres hijas y su madre, una persona de edad muy avanzada.

“El lugar donde yo vendía era en la SEP, todos ahí me conocen como Toñita. Mi trabajo consiste en vender dulces, como la verdad yo no tengo un trabajo estable, me dedico a eso, que es ir a comprar dulces, acomodarlos en una canastita y ofrecerlos, ya sea que lo paguen al contado o muchas veces es fiado para la quincena, de ahí es donde estábamos sobreviviendo mis tres hijas y la verdad si ahorita está un poco difícil la situación”, explicó.

Hasta antes de la contingencia, Toñita todos los días tomaba su canasta y se dirigía a dichas oficinas a ofrecer sus dulces a cada uno de los empleados, con la intención de que estos no se muevan de su lugar de trabajo para comprar chocolates, chicles, barras de granola etc., sin embargo, comenta que existen muchas más personas que acudían también a ofrecer otros productos y no solo en la SEP sino en todas las oficinas de las dependencias de gobierno estatal y municipal.

“Hay muchas personas así vendiendo dulces” 9 “Habemos muchas personas que vendemos nuestros productos ahí; hay una muchacha que vende avena y yogurt, hay una señora que vende desayunos, hay un muchacho que vende fruta, otro señor vende sus burritos y tamales, habemos muchas personas que dependemos ahí de la SEP, y pues yo nada más estoy ahí en la SEP pero si hay muchas otras personas que dependen igual de otras dependencias de gobierno”, expresó.

Señaló que debido a que sufrió un accidente automovilístico en febrero, solo iba unos pocos días a vender debido a limitaciones físicas, por lo que no tuvo oportunidad de ahorrar, y de un día para otro se quedó sin ahorros y sin ingresos con el cierre de las oficinas, y a pesar de que ha recibido ayuda, esta no ha sido suficiente.

“Y ya pues que se presenta esto del Covid-19 pues ya me veo en la necesidad que se cierran la SEP y me quedo sin trabajo, me quedo sin nada, lo poquito que la gente me debía y mucha gente de ahí me ha estado ayudando, me ha estado echando la mano”, comentó.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades o a las personas que estén en condiciones de apoyarla a que se comuniquen a su celular, 612 168 2019, al mismo tiempo que señala que agradece a quienes la han apoyado hasta el momento y que espera salir pronto de esta situación.