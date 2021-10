Aseguran que se venden datos de usuarios de Facebook en foros de hackers

Tras la caída de Instagram, WhatsApp y Facebook, los datos de personales de mil 500 millones usuarios de ésta última red social se encuentran a la venta en un foro de hackers, según Privacy Affairs.

La publicación alerta que los datos de esas personas podrían caer en manos de ciberdelincuentes o con fines comerciales.

En la última actualización en la publicación de Privacy Affairs se asegura que los datos son reales.

Cerca de las 10:30 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, usuarios comenzaron a reportar la caída de la varias aplicaciones, entre las que estaban WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, todas ellas del grupo del que es propietario el empresario Mark Zuckerberg.

Fueron varias horas de caída, posteriormente, estas redes sociales comenzaron a tener una intermitencia, hasta cerca de las 18:00 horas que se regularizaron los servicios, momento en que los usarios recibieron de golpe los mensajes que no habían podido recibir.

Ante esto, Mark Zuckerberg emitió una disculpa pública para sus usarios: “Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today — I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about” (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora.