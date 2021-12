Vendrá una dura crisis para el sector abarrotero

Armando de la Cruz Navarrete, presidente de la Sección Especializada Abarrotera (SEA), adherida a la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Los Cabos, dio a conocer que las ventas este mes de diciembre han sido buenas, en la zona centro el incremento ha sido de un 30 y 50%, mientras que en colonias populares es de los 15 a 25 puntos porcentuales.

De igual manera, dijo que después de la fuerte actividad de ventas para este fin de año, los integrantes de la Sección Especializada, se verán afectados por la cascada de aumentos en los productos del mercado, así como otras alzas, por lo que todos deberán estar preparados para la crisis económica que se viene encima.

Este aumento en las ventas se ha registrado de manera sectorizada, es decir, los que tienen contacto directo con los turistas, les favorece de un 40 a 50 por ciento, mientras que, en las colonias populares, la derrama económica llega más tarde, mediante los colaboradores hoteleros y demás servicios turísticos, así como de artesanos y trabajadores de la construcción, ventas que aumentan hasta un 15 a 25 por ciento.

De la Cruz Navarrete, dijo que desafortunadamente se espera un año complicado para todos, por lo que previno al sector abarrotero, debido a que se viene una fuerte cuesta de enero con los aumentos a los precios de una gran cantidad de productos, además de una pesada carga fiscal para este 2022.

“Nos espera una fuerte crisis, por la devaluación de la moneda y es que, el dólar está aumentando y no sabemos que vaya a pasar, además de que las reformas fiscales para el 2022 vienen con cambios y las cosas serán diferentes a los que estábamos obligados este 2021, así que todo esto afectará en nuestros ingresos y es que muchos no estamos preparados para estos, debido a que no hacemos presupuestos de operación anual, sino que vivimos al día”.