Con semáforo verde se espera que restauranteros abran ofertas laborales

Una situación peculiar que detectó el sector restaurantero a finales del 2021 fue la ausencia de personas que desearan trabajar; la presidenta estatal de la Cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Oliva, sostuvo que en noviembre y diciembre los empresarios se encontraron con esta anomalía en la ciudad de La Paz donde tuvieron más de 100 ofertas de empleos y cero interesados.

“Tuvimos mucha necesidad de colaboradores para que se integrarán a las empresas restauranteras, y era increíble que la gente no respondía, no quería trabajar, no tenía necesidad de trabajar, no lo entendíamos, porque llegamos a tener una oferta en los restaurantes de empleo rebasando las 100 plazas”, manifestó.