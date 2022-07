La actriz Verónica Bravo denuncia el robo de sus ahorros

Mediante redes sociales, la actriz Verónica Bravo denunció el robo de sus ahorros de toda la vida, el cual fue realizado mediante la aplicación de BBVA.



La también comediante detalló que tras haber sufrido el robo de su celular, alguien ingresó a la app de la institución bancaria y pudo vaciar su cuenta. Ante esto, Bravo le reclamó dicho movimiento al banco, pero la respuesta y atención que recibió no fue la deseada.



“Me robaron el celular y esas mismas personas entraron a mi app y me robaron mi dinero, esto sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco y a la fiscalía, pero la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme porque no se harán responsables y la falta de seguridad fue suya”, fueron las palabras de quien se hiciera famosa por el sketch del “Teniente Harina”.



Aquí va, otra vez. @bbvaedufin @BBVA_Mex @BBVARe_mx ustedes ya tienen los detalles y saben que la falla es suya. Espero su respuesta. pic.twitter.com/TUdvsAW3IU — veronica bravo (@veronicabravo18) July 25, 2022

Evidentemente molesta, confesó que hará todo lo posible para que los otros clientes del banco en cuestión, sepan que la aplicación no es segura.



“Voy a agotar todos mis recursos mediáticos. Voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparta este video”, remató la actriz.