Verstappen domina en primeras pruebas de la temporada de Fórmula 1

Max Verstappen arrasó en los primeros test de los vehículos con miras al inicio de la temporada 2023 y registró los mejores tiempos en el circuito de Bahréin.

El neerlandés corrió más de 70 vueltas y logró una marca de 1.32.959, por delante de Carlos Sainz, de Ferrari y Alex Albon, de Williams.

Verstappen arranca las pruebas oficiales al mismo nivel que terminó la temporada pasada, en la que pudo obtener el bicampeonato de pilotos, además de que consiguió, junto con Sergio ‘Checo’ Pérez, el campeonato de constructores para el toro rojo.

Con miras a la temporada 2023, que será histórica debido a que incrementaron la cantidad de Grandes Premios, el reto es que Red Bull, con el RB19, logre el tricampeonato de la mano de Verstappen y puedan hacer el ‘1-2’ con Checo por detrás.

Sin embargo la competencia contra Ferrari y Mercedes no será sencilla. La temporada 2023 de la Fórmula 1 arranca el próximo 5 de marzo, en el mismo circuito de Bahréin.

