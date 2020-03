Viable para la SCT municipalización del tramo carretero SJC-CSL: Ricardo García

San José del Cabo.- El subdirector de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ricardo García, afirmó que por parte de la dependencia federal hay toda la voluntad de entregar el tramo carretero de SJC a CSL al Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo hasta el momento, la autoridad municipal no ha estado de acuerdo.

Indicó que este tema se ha intentado en varias ocasiones, incluso hay ya varios tramos entregados al Municipio en la zona de Cabo San Lucas y esto ayudaría mucho para que el Municipio tuviera un mayor control en las medidas de seguridad, como regular el tráfico y que sea más que una carretera federal, un bulevar, porque así es como está operando.

“Por parte de la SCT no hay ningún problema, realmente nosotros manejamos el mantenimiento como carretera no como bulevar, pues se requiere de mucho mobiliario urbano, paraderos, puentes peatonales, guarniciones, banquetas, que vemos muchos tramos que no tienen guarniciones ni banquetas, es básicamente una vialidad urbana y se ha comentado con Ayuntamiento, se les ha hecho la propuesta, sin embargo siempre ha sido la respuesta negativa, pero está en la mesa de que el Ayuntamiento lo considere”.