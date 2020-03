Viaje a París es campaña en contra: Perla Flores

La Paz.- La diputada local Perla Flores Leyva declaró que sí se hizo una compra de boletos de avión a París, pero se usó la información como campaña en su contra.

En rueda de prensa, la legisladora afirmó que la compra de dichos boletos sí era legal ya que está dentro del presupuesto del Congreso del Estado. Sostuvo que existe una partida de viajes de avión para cada diputado y que es de este recurso con el que se hizo el pago de los boletos de avión. Sentenció estaba dentro de la legalidad.

“Nunca he robado, nunca hice algún acto ilegal en mi vida y nunca utilicé mi autoridad como presidenta de la Junta de Gobierno para autorizarme reembolsos por algún viaje al extranjero”, puntualizó.

“Este recurso ya está autorizado por el Pleno del Congreso del Estado, está en una partida presupuestal a la que cualquier diputado, diputada, tiene derecho por igual y todos, sin excepción, lo hemos utilizado”, añadió.

Flores Leyva indicó que, además este recurso también se usa para apoyar a la ciudadanía que requiera viajar por motivos de salud a alguna otra ciudad; es decir, no era exclusivo para los diputados.

Declaró también que la forma en cómo se ha manejado en medios de comunicación es “una cortina de humo” y una “campaña en contra de su imagen”.

Recordó que no es la primera vez que se ventilan casos para afectarla, la primera cuando se le señaló de adquirir un lujoso vehículo y la segunda cuando se dijo que su esposo era proveedor del Congreso del Estado.

Expuso que el motivo era ocultar o evadir una auditoría hecha al Poder Legislativo. En este tenor, acusó al propio diputado Ramiro Ruiz Flores de ser uno de los que quiere sacar la vuelta a dichos resultados.

Incluso, mencionó algunos casos en donde antes de ser legislador cometería supuestos fraudes en contra de la ciudadanía, así como ya siendo servidor público, al erario.

Dijo que Ruiz Flores defraudó a cientos de personas con tarjetas de crédito de un banco; que en el Fondo Impulsor “lo corrió” el entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño “por fraude de más de 15 millones de pesos, está documentado”, subrayó.

Además, que hizo lo mismo con más de 200 familias en desarrollos inmobiliarios y que existen las denuncias correspondientes. Y, en el caso del Congreso del Estado, que fue él quien cobró un cheque de 337 mil pesos y “culpó a otro compañero”.