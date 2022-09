Víctima de diputado responde: No es política, no es racismo, ¡es justicia!

Casi por cumplirse un año de que se presentó la denuncia calificada por las autoridades como abuso sexual en contra del Dip. Juan Pérez Cayetano, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hizo su trabajo; sin embargo, el Congreso del Estado le han dado largas a este proceso tan desgastante, señala la ex regidora de Los Cabos, quien denunció a dicho servidor.

Fue el mes de mayo cuando se notificó al Pleno sobre el proceso de desafuero del diputado, donde la ley marca un máximo de solución en 45 días hábiles; no obstante, el Congreso de BCS se fue a receso; temporalidad que no cuenta. Sin embargo, para el 19 de este mes, se cumplió ese plazo pero los legisladores solicitaron una prórroga de 15 días más, ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar para la justicia?

“Ha sido un proceso largo y desgastante. No se si no entienden o no tienen los elementos. Si no tienen la capacidad para resolver el juicio de procedencia, entiendo completamente que no son la autoridad para determinar si es culpable o inocente, pero si está en su cancha el darle paso a la autoridad competente para que haga su trabajo, ¿por qué retrasar más este proceso? ¿Cuánto tiempo más debo de esperar?”.