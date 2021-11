Las víctimas de violencia no pueden ser un número más

Dentro de las actividades englobadas en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se dijo que a pesar de los trabajos efectuados por las organizaciones civiles en este tema aún falta mucho tanto por la autoridad como por la sociedad es necesario desaprender y aprender sobre los derechos y garantías de la mujer.

Marlene Verenice Gómez Salas, indicó que todos los días son para visibilizar la violencia de género y erradicarla, por lo que la sociedad debe trabajar y concientizarse para que la mujer viva libre de violencia.

Declaraciones desprendidas en la conferencia que sostuvo con mujeres del municipio y que convocó la Asociación de Mujeres en Contra de la Violencia de Género y Protección del Menor y que preside Luz María García Suastegui.

Gómez Salas, recalcó que hoy en día las víctimas enfrentan la violencia en todo sentido, por lo que es necesario trabajar en el tema.

“Las víctimas no pueden ser un número más, un expediente más, ni tener que lidiar en demostrar que sí pasó, son diversas circunstancias que deben atenderse; el trabajo de todos las personas inmersas en este tema hacia las víctimas tendría que ser del reconocimiento primero como víctimas, de las cuales tienen derechos y que deben garantizarse, pero creo el tema trasciende hasta en lo social”.

Comentó que en ocasiones la misma sociedad no toma la importancia que debiera a la violencia, ya que muchas no ven llorando a la mujer o no se ve tan mal, incluso podría estar exagerando, acciones negativas que se deben a la cultura del patriarcado.

“Incluso a veces las mismas instituciones sin darse cuenta transmiten esas cuestiones patriarcales, por lo que tendríamos que seguir en el camino de desaprender para aprender nuevas formas con el reconocimiento de los derechos”.

Concluyó diciendo que las asociaciones civiles han hecho demasiadas cosas para trabajar en el derecho de las mujeres y en el que se va construyendo un mejor panorama para las mujeres, sin embargo falta mucho por hacer.