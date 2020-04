Víctor Armando solicita ayuda de la comunidad

Cabo San Lucas.-En tres años le cambió la vida a Víctor Armando Chee Contreras , al ser detectado con Miocardiopatía Dilatada Idiopática y diabetes, durante muchos años fue mesero en conocido restaurante de Cabo San Lucas y de algunos hoteles .

Un día decidió irse a Tijuana con mejores perspectivas de vida, Don Victor añadió que un medicamento le afectó, lo que provocó que le diera diabetes, Luego de manejar por cinco días llegaron a Cabo San Lucas la situación se fue complicando .

“Este viernes en la mañana no teníamos que desayunar , pero gracias a Dios una señora me dono 300 pesos , otro señor estaba por traernos despensa “.Luego de haber tenido un derrame cerebral don Víctor tenía que usar pañales .

“Hoy ya no uso pañales , ya puedo caminar antes ni eso podía , ya me estaba muriendo , He intentado suicidarme tres veces , porque no he aceptado mi enfermedad , me dan poco tiempo de vida “.