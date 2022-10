Víctor Castro advierte a funcionarios de su gobierno no usen vehículos oficiales para si

A pesar de la política de austeridad que ha pregonado la administración estatal de la 4T en Baja California Sur durante el año que llevan en funciones, los señalamientos de que trabajadores gubernamentales usan vehículos oficiales para realizar actividades personales todavía son constantes; en este sentido, el gobernador de la entidad sudcaliforniana, Víctor Castro Cosío, dijo ser testigo de estos actos.

Precisó que el encargado de atender estas denuncias es el subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, sin embargo, dijo que ha tomado estos casos en sus manos. Asimismo, el mandatario estatal invitó a los ciudadanos a que reporten estas situaciones directamente a su oficina.

Los usuarios de redes sociales han denunciado constantemente la presencia de vehículos con logos del gobierno estatal y municipal fuera de horarios laborales en el malecón, el supermercado, escuelas donde los empleados llevan a sus hijos. En razón de estas quejas, Castro Cosío advirtió que se aplicarán medidas más severas.

“Ya les he dicho, a la segunda van para afuera y si es sindicalizado pues quítenle el carro, no podemos seguir simulando porque queda mal uno que da una instrucción y no la evaluemos, ya saben aquella frase vieja ‘Orden dada y no supervisada…’ ahí se las dejo lo demás”, así lo recalcó el jefe de gobierno.