Mi gobierno no tiene la intención de espiar a nadie: Castro Cosío

En fechas recientes, el presidente del Colegio de Postgrados en Derecho y Ciencias afines de Baja California Sur, Arturo Rubio Ruiz, sostuvo una entrevista para CPS Noticias, en la que señaló que el software de geolocalización, también conocido como “software espía”, viola el derecho humano de los sudcalifornianos a la intimidad.

Tras las expresiones del jurisconsulto, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que respeta los comentarios que han hecho sobre el programa; sin embargo, advirtió que las supuestas acusaciones sobre el presunto espionaje solo se trata de una “cortina de humo que alguien aventó”.

Asimismo, subrayó que su gobierno no tiene la intención de “espiar” ni violar los derechos de la ciudadanía, al afirmar que en Baja California Sur se garantizan las libertades de los habitantes.

“¿Cómo crees que vamos a estar espiando?. Ni el software es para eso. Es una confusión, una cortina de humo que alguien aventó allí y no sé para qué. No tenemos intención de espiar a nadie. No somos un gobierno que se interese en espiar a nadie ni a molestar a nadie. La libertad tiene que ser garantizada en Baja California Sur”.