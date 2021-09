Víctor Castro Cosío toma protesta como gobernador de BCS

En medio de una jornada lluviosa y aún con ráfagas de viento provocadas por la tormenta tropical “Olaf” que golpeó a Los Cabos y La Paz, tomó protesta, Víctor Castro Cosío como gobernador del estado, para el periodo 2021-2027.

Horas después de participar de la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil en donde el gobernador saliente, Carlos Mendoza Davis, informó que se registró saldo blanco por el paso del huracán, ambos acudieron a la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso de BCS, para participar del acto protocolario.

La también recién instalada mesa directiva del Congreso encabezada por el diputado presidente, Christian Agúndez Gómez, condujo los trabajos y se leyó el decreto por el cual se informa que el Instituto Estatal Electoral determinó la validez de la elección en donde Castro Cosío resultó ganador el pasado 7 de junio.

Al hacer uso de tribuna, Agúndez Meza felicitó a Castro Cosío por su triunfo en las elecciones y dijo confiar en que conducirá al estado hacia “el bienestar anhelado” y atendiendo el compromiso con los sudcalifornianos de: no robar, no mentir y no traicionar.

Enseguida se realizó la toma de protesta y el mandatario se comprometió a hacer valer la Constitución y sus leyes.

En su mensaje, Castro Cosío se refirió al contexto por el paso del huracán en que se desarrolló su toma de protesta y agradeció a las autoridades salientes las tareas preventivas que llevaron a lograr un saldo blanco en la entidad.

Aseguró que gobernará para lograr el bienestar de toda la ciudadanía, sobre todo por quienes menos tienen.