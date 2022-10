Víctor Castro niega haber prometido plazas a maestros durante su campaña

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, negó que durante su campaña electoral haya hecho promesas a los maestros compensados y eventuales. Esto luego de que representantes del Movimiento Sindical Cabeño y de Expresión Magisterial de Baja California Sur señalaran que, antes de las elecciones , el ahora gobernador les había asegurado que arreglaría su situación laboral.

“Yo nunca me reuní con los profesores para tratar ese tema. Ahí están mis testimonios de todas mis reuniones. Si alguien conoce el sistema educativo, no podría hacer esas promesas. Nadie me va a reclamar eso”, argumentó.