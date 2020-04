Víctor Castro revela que en próximos días sabrá monto y operatividad de los 25 mmdp en apoyos a las Pymes

Cabo San Lucas.- Víctor Castro Cosío, representante de los programas federales en Baja California Sur, dijo que en próximos días darán a conocer los montos y reglas de operación de los créditos a las pequeñas y medianas empresas, ya que la Federación destinó 25 mil millones de pesos en apoyos a este sector derivado de la contingencia sanitaria.

“Aún no se establecen a detalle los mecanismos de apoyo, los beneficiados serán las personas que forman parte del censo que servidores de la nación realizaron hace un año, padrón que se tiene que mejorar y en el que los beneficiarios recibirán a detalle los requisitos y gestiones que tienen que llevar en la institución bancaria que les corresponda, dejando en claro que nosotros no vamos a intervenir”.

En cuanto al recurso que le corresponderá a Baja California Sur, puntualizó que es un tema que le compete asignar a la Secretaría de Hacienda, dejando entrever que este estímulo económico será una inyección para que no colapse la economía de la región, aseguró así mismo que tendrán que venir más apoyos por parte de la Federación, esto mientras dura la contingencia sanitaria.

“Este es el primer paso para atender una demanda previamente determinada, seguramente más adelante el Gobierno federal realice otro esfuerzo para ir abriendo posibilidades de impulsar el desarrollo económico de la entidades, ya que esto requiere de un tratamiento especial”.

Otro tema que abordó, es que la situación crítica que ha desatado la pandemia del Covid-19 ha generado que la Federación asigne adicionalmente 40 mil millones de pesos al sector Salud, dinero que está siendo destinado para insumos y mejoría en la infraestructura de los hospitales, sin embargo a nivel internacional hay un desabasto en cuanto al equipamiento que se requiere en las instituciones de salud, que ha desatado un caos.

“El problema de Covid no es cuestión de recursos, recuerda que en Europa y Estados Unidos, los proveedores de ventiladores y respiradores sufrieron la misma crisis, incluso más que nosotros, por eso es que hemos tenido problemas para proveer a todos los hospitales”.